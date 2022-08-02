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В Китае подтвердили решимость жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 28

В случае, если поездка состоится, это будет означать переход Вашингтоном красной черты в отношениях с Пекином.

В Китае подтвердили решимость жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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Ответ Китая в случае визита официального представителя США Нэнси Пелоси на Тайвань будет жестким. Об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — подчеркнула она.

Визит американской чиновницы официально не подтвержден, однако СМИ со ссылкой на источники уже раскрыли практически все детали предстоящей поездки Пелоси на остров. Как пишет URA.RU, прибытие американской делегации на Тайвань запланировано на 2 августа. Для заморских гостей запланировано два отеля. Пелоси пробудет на острове до следующего дня и примет участие в общественных мероприятиях.

При этом в Китае уже отмечали, что визит Пелоси несет угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны, поэтому такой шаг со стороны США неизбежно будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пелоси намеренно нагнетает обстановку вокруг Тайваня.

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