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Софья Каштанова раскрыла подробности своей свадьбы: было не как у всех

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 65

Актриса Каштанова рассказала о скромном празднике в честь свадьбы

Софья Каштанова раскрыла подробности своей свадьбы: было не как у всех

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» по-особому отметила одно из главных событий в своей жизни.

Исполнительница главной роли в сериале сериала «Полицейский с Рублевки» призналась, что вышла замуж. Причем произошло это давно, но распространяться о событии Софья Каштанова не хотела. Как и отмечать его пышно, на широкую ногу. По словам девушки, все произошло не как у большинства невест.

У нее не было пышного платья, фаты и прочих традиционных свадебных атрибутов. Праздник прошел в тихом семейном кругу, как и хотела артистка.

«Свадьбы у нас не было, мы просто расписались. Я не могу сказать, чтобы когда-нибудь в жизни мечтала о белом платье, голубях, фате. Платье белое, конечно, было, но безо всяких кринолинов», — рассказала Софья изданию 7Дней.ru.

По ее словам, она много раз была свидетелем больших и красивых свадеб, но не все закончились счастливым концом. А вот пары, которые отмечавшие торжество скромно, как правило, живут долго и счастливо.

«Не хочу загадывать, как сложится наша история, но точно знаю, что грандиозные свадьбы — это не мое», — уверяет знаменитость.

Кстати, Софья успела не только связать себя узами брака с любимым мужчиной, но и родить от него детей. В 2019 году на свет появился первенец пары, Джордж, еще через два года — малышка Даниэль. И если их фотографиями актриса периодически делится в соцсетях, то супруга никому не показывает. Он, поясняет артистка, человек непубличный, да и вообще счастье любит тишину.

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