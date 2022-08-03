Самолет Нэнси Пелоси покидает Тайвань
| Политика 50
Визит спикера конгресса США на остров переполошил всю мировую общественность. В особенном напряжении — власти Китая.
Фото: www.globallookpress.com / Makoto Lin/Taiwan Presidential
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Самолет спикера конгресса США Нэнси Пелоси покидает Тайвань. С официальным визитом на остров американский политик прибыла накануне.
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