«Улетел навсегда»? Билана встретили в Турции фуршетом с шампанским и закусками

Певец недоволен, что есть люди, которые обвиняют его в том, что он покинул Россию навсегда, однако сам артист захотел остаться в Турции на подольше.

Российский певец Дима Билан улетел в Турцию и поспешил поделиться этим событием с подписчиками в соцсетях.

«Сразу говорю, дорога свободная, пробок нет, так что выезжайте, нормально здесь. Зеленый, так сказать, уровень», — сказал артист во время пути на транспорте в аэропорту.

В Турции певца встретили с шампанским и закусками, а также подарили цветы. Кроме того Билан показал отель, в котором пробудет около трех дней. В самом номере певца ждал сюрприз: воздушные шарики с фотографиями из «Полароида».

Певец поделился радостью с подписчиками. Фото: Instagram* / bilanofficial

«Кто там на меня бочку катил, что улетел навсегда?! Хотя тут так гостеприимно, что даже останусь на лишних пару дней», — отрапортовал Билан по прилету в страну.

Музыкант говорил ранее о том, что у него запланировано несколько выступлений в Турции. Однако причина отъезда совсем не в концертах, не в спецоперации и даже не отдыхе на турецком побережье, а в том, что он продолжит сниматься в одном и сериалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как продвигается ремонт в подмосковном доме Димы Билана. Почему артист экономит на себе? Правда ли, он покупает вещи на барахолках? Где хранит свои многочисленные награды? Как певец восстанавливает силы после гастролей и концертов? И к кому из звездных соседей ходит в гости?

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