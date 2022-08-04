Президент Владимир Путин присвоил полковнику ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно. Об этом сегодня сообщили в Кремле.

Как сказано в указе, за проявленный героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Ольга Качура была известна под позывным «Корса». Она была заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона. Также она стояла у истоков создания народной милиции ДНР. О ее гибели стало известно накануне.