Легендарная артиллеристка погибла при обстреле в ДНР. Ее гибель назвали невосполнимой утратой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент Владимир Путин присвоил полковнику ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно. Об этом сегодня сообщили в Кремле.

Как сказано в указе, за проявленный героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Ольга Качура была известна под позывным «Корса». Она была заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона. Также она стояла у истоков создания народной милиции ДНР. О ее гибели стало известно накануне.

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