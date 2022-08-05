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Сенатор Пушков заявил, что «немецкой экономике — труба» без российского газа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 149

Российский политик едко прокомментировал визит представителя немецких властей в Катар.

Сенатор Пушков заявил, что «немецкой экономике — труба» без российского газа

Фото: ITAR-TASS / ТАСС

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Германия все больше унижается перед странами-экспортерами нефти и газа. Такой вывод сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя пост главного редактора немецкого журнала World Economy Александра Сосновского.

Сосновский опубликовал фото с визита министра экономики Германии Хабека в Катар, на котором он в глубоком поклоне целует руку эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. При этом сам эмир не особо почтил гостя: его поза очень расслаблена — он поправляет маску, одновременно держа телефон в руке, которую «не занимает» немецкий представитель.

Визит министра экономики Роберта Хабека в Катар.Визит министра экономики Роберта Хабека в Катар. Фото: REUTERS / Bernd von Jutrczenka / dpa

Журналист отметил, что в такой унизительной позе стоит вся Германия, оставшаяся из-за антироссийских санкций без российского газа и спешно ищущая альтернативу недополучаемым ресурсам.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию, отметил, что видимо, Германии действительно очень нужен катарский газ.

«Без газа немецкой экономике — труба. Никакая зеленая энергетика не спасет. Это даже „зеленые“ понимают. Но Катар уже предупредил, что полностью заменить газ из России не сможет», — добавил политик.

Как ранее писал 5-tv.ru, власти ФРГ спешно ищут замену российскому газу, но не могут их найти. Основная проблема в том, что для того, чтобы спокойно пережить предстоящую зиму, хранилища надо было заполнять еще месяц назад. В итоге, в Германии призывают запустить «Северный поток — 2», а некоторые энтузиасты на полном серьезе предлагают вырабатывать альтернативу газу из банановой кожуры и другого мусора.

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