Какие долги оставил Юра Шатунов своей семье

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, как теперь изменится жизнь вдовы певца.

Стала известна официальная причина смерти Юры Шатунова! От чего на самом деле умер бывший солист «Ласкового мая»? Зачем на могиле артиста поставили охрану? Кто осквернил мемориал, посвященный звезде 80-х в одном из городов? Как сейчас чувствует себя вдова певца? И правда ли Шатунов оставил своим родным долги на десятки тысяч рублей? Подробности в программе Пятого канала «Светская хроника».

23 июня остановилось сердце кумира всех женщин Советского союза — Юры Шатунова. Артист отдыхал на даче в Подмосковье, когда неожиданно почувствовал себя плохо. Друзья привезли его в больницу села Растуново. Оттуда мужчину отправили в город Домодедово. Но доехать до госпиталя не успели. Певец умер в машине скорой помощи. На прощание со звездой 80-х пришли тысячи фанатов. Они весь день стояли в бесконечной очереди, чтобы увидеть своего любимого артиста в последний раз.

Шатунова кремировали. Прах разделили на две части. Одну захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, другую развеяли над Озером в Баварии, где любил проводить время Юра. В разных уголках России фанаты организовали мемориалы в память о своем кумире. На улице Пестеля в Санкт-Петербурге появилось граффити с портретом артиста. А жители Тольятти повесили около Дворца культуры плакат с его изображением.

«Шатунов — это эпоха, это легенда. Он настоящий народный артист. Без званий, без регалий. Но народный», — считает друг Шатунова Андрей Картавцев.

Но несколько дней назад вандалы разгромили одно из таких мест. На Завальном кладбище в Тобольске поклонники расставили фотографии звезды, рядом — фигурка ангела. Злоумышленники разбросали снимки и украли статуэтку. Кому помешал мемориал — неизвестно.

«Сумасшедшие люди, мне нечего сказать. Я даже не понимаю, зачем это нужно, и кому это нужно. Ну, человек ушел, все, надо это отпустить», — уверена певица Наталия Гулькина.

Могила солиста «Ласкового мая» в столице стала местом паломничества его скорбящих фанатов. Каждый день сюда приходят сотни убитых горем девушек и женщин. Кто-то тихо кладет белые розы и уходит. Но некоторые устраивают настоящий театр: бьются в истерике около креста, включают музыку на всю громкость и ложатся на траурные венки для эффектного снимка.

«Что касается вот таких неадекватных поклонников, они всегда были у Юры. И на его концертах всегда что-то было из ряда вон выходящее», — заявила фанатка Юрия Шатунова Юлия Абрамова.

Чтобы прекратить вакханалию, руководство погоста установило строгие часы для посещения места захоронения Шатунова. Также пришлось поставить усиленную охрану, которая теперь следит за порядком.

«Просто присматриваем, да. Чтоб там ничего не рыли, не копали. Приходят там да посидят музыку послушают», — рассказал охранник кладбища.

На 40-й день после смерти бывшего солиста «Ласкового мая» его директор Аркадий Кудряшов устроил на кладбище панихиду. Пригласил друзей и поклонников помянуть безвременно ушедшего певца.

«Юрий Шатунов, конечно, он много сыграл в жизни, по-моему, каждого», — считает поклонница артиста Юлия Мартынова.

Врачи, которые констатировали смерть Шатунова, сказали, что причина — острая сердечная недостаточность. Однако, судмедэкспертиза затянулась почти на месяц. Недавно, наконец, были озвучены ее результаты. Юрий действительно перенес инфаркт. Причем, не один.

«Вскрытие и заключение врачей показали, что у него был обширный инфаркт. Оторвалась бляшка, которая послужила причиной смерти. О том, что у него в течение предыдущего дня были микроинфаркты врачи также упоминали», — полагает клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин.

По словам друзей и близких, певец никогда не жаловался на здоровье. Всегда был полон сил и энергии. Даже если ему было плохо, он это тщательно скрывал.

«Но внешне с момента нашей последней встречи до его кончины прошел месяц и выглядел он не очень здоровым человеком», — вспоминает Шишкин.

«Переработки, особенно ненормированный рабочий день, с перелетами, со сменой часовых поясов, с работой по ночам, стресс выступать перед людьми. Конечно, это все приводит к инфарктам, микроинфарктам», — объяснил кардиолог Алексей Жито.

Для жены и детей скоропостижный уход дорогого человека стал страшным ударом. СМИ писали, Светлана так перенервничала, что даже попала в больницу. Директор Шатунова рассказал: женщине действительно понадобилась медицинская помощь. Но сейчас она понемногу приходит в себя.

«Я прекрасно могу понять, как чувствует себя женщина, потерявшая любимого мужа, а дети — любимого отца», — рассказал Картавцев.

Уже после смерти Шатунова, в прессе появилась информация, что Юрий оставил своим близким не только солидное наследство, но и долги. Оказалось, певец не успел оплатить налоги на сумму 77 тысяч рублей.

«Если супруг умер, а супруга осталась наследницей, она несет материальную ответственность за все его долги. В том числе и налоговые», — пояснил немецкий юрист Алексей Данквардт.

Юрий был главным кормильцем. Полностью обеспечивал супругу и наследников. Оплачивал дом в престижном районе Мюнхена и учебу Дэнниса и Эстеллы. Светлана после рождения детей оставила карьеру юриста и посвятила себя семье. Теперь ей надо приспосабливаться к новой жизни.

«Сейчас на сайтах объявлений очень много продается автографов Юры Шатунова. Там, наверное, сотни, а может даже тысячи этих объявлений от 500 рублей до миллиона. Я уверен, если Светлана выставит на продажу микрофон Юры Шатунова, это будет аукцион на десятки миллионов. Я думаю, это озолотит просто Светлану», — считает светский журналист Олег Цуриков.

Незадолго до своего трагического ухода Юрий выиграл суд против Андрея Разина и отвоевал права на песни группы «Ласковый май». Однако продюсер заявил, что продолжит борьбу уже с семьей Шатунова.

«Разину было бы наверно более правильным это дело все прекратить с миром, потому что победить все равно не получится. Потому что правда на стороне семьи Шатуновых», — считает Цуриков.

Но друзья погибшего артиста обещают: они не оставят его близких в беде.