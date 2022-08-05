Вульгарная комедия: Китай ответил на действия Пелоси парой хлестких фраз
Глава МИД Китая Ван И: визит Пелоси на Тайвань обернется для США жесткими последствиями
Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Власти Поднебесной редко позволяют себе жестко высказываться в адрес коллег, но наглость США заставила их забыть о дипломатии и говорить напрямую.
Визит американского спикера Нэнси Пелоси на Тайвань представляет из себя ни что иное, как вульгарную комедию. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Пномпене.
Ван И особо подчеркнул, что подобные провокации Соединенных Штатов ударят по ним же, словно огромный бумеранг.
«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для Соединенных Штатов Америки серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — сказал глава китайского МИДа.
Кроме того, Ван И добавил, что Китай в сложившейся ситуации вынужден реагировать жестко и непоколебимо.
«Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа „одного Китая“ и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР», — добавил он и подчеркнул, что никакие уловки не помогут США манипулировать Тайванем.
Ранее 5-tv.ru приводил заявления Сергея Лаврова о том, что все попытки США доминировать в мире — абсолютно бесполезны.
- 4 авг
- Китайская армия приступила к масштабным учениям в акваториях вокруг Тайваня
- 4 авг
- Старушка-путешественница: США расхлебывает последствия визита Пелоси на Тайвань
- 3 авг
- Не в бровь, а в глаз: Запашный поглумился над визитом Пелоси на Тайвань
- 3 авг
- Натворила дел и улетела: Пелоси покинула Тайвань, раздав «печеньки»
- 3 авг
- «Шоу получилось славное»: Сатановский оценил результат визита Пелоси на Тайвань
- 3 авг
- Тайваньские гастроли Пелоси: кто остался крайним после поездки спикера палаты представителей США
- 3 авг
- Самолет Нэнси Пелоси покидает Тайвань
- 3 авг
- МИД РФ: визит Пелоси на Тайвань — дикая акция против КНР
- 3 авг
- Лавров объяснил визит Пелоси на Тайвань желанием США показать вседозволенность
- 3 авг
- Одинокая белая женщина: чем ответит Китай на провокацию США в Тайване
Читайте также
45%
0.02 61.09
-0.03
Нашли ошибку?