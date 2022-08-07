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Басков рассказал о странном пожелании Киркорова после его смерти

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Басков рассказал о желании Киркорова быть похороненными рядом

Басков рассказал о странном пожелании Киркорова после его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На протяжении многих лет знаменитости боролись за популярность, но при этом дружить не переставали.

Николай Басков с Филиппом Киркоровым дружат на протяжении многих лет, и даже после смерти поп-король не хочет расставаться с «золотым голосом России». Поэтому попросил друга исполнить его желание.

«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», — рассказал певец в одной из программ на «Россия 1».

Кроме того, оказалось, что Киркорову вовсе не нравится, как артисты покоятся. Их могилы разбросаны по всем кладбищам страны. А это не очень удобно для поклонников. Именно поэтому он хочет быть похороненным так близко к Баскову, насколько это возможно. Так будет значительно проще фанатам посещать сразу обоих.

К слову, несмотря на дружбу, на сцене певцы стараются поддерживать имидж «вечных конкурентов». То и дело подкалывают друг друга и бросают ироничные шутки. Но все-таки уважают. А в 2018 году снялись в скандальном треке «Ибица». Он стал хитом в сети, а артисты еще больше сблизились и даже снялись позже вместе в рекламе.

Ранее 5-tv.ru публиковал эротическое видео с концерта Филиппа Киркорова. 

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