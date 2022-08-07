«Померещилось»: Долину уличили в обмане о количестве просмотров нового клипа

Народная артистка РФ «слегка» преувеличила успех ролика с молодым певцом Гариком Зебеляном.

Ларису Долину поклонники уличили в обмане о количестве просмотров ее нового клипа, опубликованного на YouTube.

В соцсети народная артистка РФ похвасталась, что ее новое видео на песню «Бежит от скуки Москва» с молодым певцом Гариком Зебеляном, опубликованное 1 августа, набрало уже четыре миллиона просмотров.

Большинство поклонников певицы просто поздравили ее с успехом, однако самые недоверчивые решили убедиться в ее словах и выяснили, что они, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Оказалось, что по официальной статистике видеохостинга у клипа даже близко нет того числа просмотров, о котором заявила Долина. Свое негодование фанаты высказали артистке в соцсети. Кто-то пошутил, что миллионы просмотров ей «померещились», а некоторые заподозрили в попытке накрутить просмотры.

«А кто вам сказал, что у вас четыре миллиона?»;

«Для чего вы обманываете публику?»;

«Зачем вы обманываете? Даже 700 тысяч нет»;

«Померещилось ей»;

«Вранье такое! Накруткой занимаетесь? Зачем?» — обрушились на певицу подписчики.

Instagram* / larisa.doliha.official

К слову, сейчас у клипа Долиной и Зебеляна на YouTube чуть больше 1,22 миллиона просмотров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 66-летняя Лариса Долина призналась в новом романе.

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