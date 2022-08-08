Израиль подтвердил начало перемирия с «Исламским джихадом»*

Власти Израиля подтвердили перемирие с радикальной группировкой «Исламский джихад»*. Об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра.

Уточняется, что режим прекращения огня был согласован при участии Египта в качестве посредника. Известно, что Каир должен добиться от Тель-Авива освобождения двух пленных командиров.

«Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — сказано в сообщении.

Со стороны боевиков информация также была подтверждена. Телеканал Al Jazeera сообщил, что режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта вступил в силу в 23:30 (совпадает с московским).

До этого армия Израиля заявляла о проведении в секторе Газа операции «Рассвет» против «Исламского джихада». К слову, за считанные минуты перед началом действия перемирия стороны успели нанести удары друг по другу. В рамках «Рассвета» израильские военные работали по различным объектам радикалов, включая офисы, склады и подпольные оружейные предприятия. Израильские власти оставили за собой право применить силу, если режим прекращения огня будет нарушен.

В палестинском Минздраве сообщили, что от ударов Израиля по сектору Газа погибли более 40 человек, включая четырех женщин и 15 детей. Ранения получили более 300 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику спецоперации «Рассвет» в секторе Газа.

* — признана в России террористической и запрещена.