Диетолог Гинзбург посоветовал гипертоникам есть арбуз с хлебом
Бахчевые нельзя употреблять в пищу при ряде заболеваний, однако при некоторых диагнозах наслаждаться плодом поможет один секрет.
Фото: www.globallookpress.com
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Диетолог Михаил Гинзбург назвал правильный способ поедания арбуза гипертониками. Несмотря на то, что им нельзя употреблять плод в больших количествах за один раз, порцию можно разделить или заедать хлебом.
«Есть хорошее правило, правда, его мало кто соблюдает: есть арбуз с хлебом, как и любую другую еду. Это защищает от неконтролируемого потребления жидкости и сахара», — рассказал Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU.
Также, по словам диетолога, маленькие порции защищают человека от переедания, что в свою очередь спасает от ожирения и нарушения обмена веществ. Гипертоникам надо есть арбуз после еды и медленно.
Михаил Гинзбург добавил, что арбуз нельзя есть людям с сердечной и почечной недостаточностью и отеками любого происхождения. Врач подчеркнул, что ожирение ведет к возрастным болезням и преждевременному старению.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Михаила Гизбурга о смертельных рисках, связанных с употреблением алкоголя и газировки в жару.
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