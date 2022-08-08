Названы продукты, которые нельзя есть от при головной боли

По словам эксперта, некоторые продукты некоторые продукты могут помочь при плохом самочувствии. Другие же, наоборот. никак не помогут ситуации.

Ряд продуктов нельзя употреблять при любом виде головных болей. Какие именно диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, причины таких болей бывают разными. Чаще всего они возникают из-за напряжения. Также головные боли могут быть связаны с сужением или расширением сосудов.

Эксперт добавила, что в зависимости от причины головной боли возможны разные реакции на еду. Например, если голова болит из-за пониженного давления, соленый огурец может снять боль. Однако он не поможет при повышенном давлении.

Собеседница отметила, что есть такие продукты, которые нельзя употреблять в любом случае.

«Если болит голова от вина, сыра и шоколада, когда человек убирает эти продукты, боль пропадает. Копченые и содержащие нитрит натрия продукты нужно убирать во всех случаях, несмотря на то, отчего болит голова», — сказала она.

Соломатина подчеркнула, что при головной боли нужно выйти на свежий воздух, а если она стала регулярной, то нужно обратиться к медикам. Кроме того, может помочь еда, которая провоцирует выброс гормонов удовольствия: например, овсянка с йогуртом и тертым шоколадом. Также облегчить состояние могут витамины группы В, которых много в цельнозерновых крупах и хлебе, а также в индейке. При болях из-за недосыпа могут помочь ромашковый чай, вишня или черешня.

Как ранее писал 5-tv.ru, диетолог Михаил Гинцбург назвал правильный способ поедания арбуза гипертониками.