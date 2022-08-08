Мэр Будапешта заявил пранкерам о «скором крахе» режима Орбана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Мэр Будапешта Карачонь заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Мэр Будапешта заявил пранкерам о «скором крахе» режима Орбана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава венгерского правительства занял не ту позицию в вопросе антироссийских санкций, и это его погубит.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан скоро окажется в изоляции из-за своей позиции в отношении России. Такое заявление сделал мэр Будапешта Гергей Карачонь в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), когда они позвонили ему от имени киевского градоначальника Виталия Кличко. Видео с розыгрышем опубликовано в Telegram-канале проекта.

По мнению мэра венгерской столицы, власти его страны заняли не ту сторону в вопросе антироссийской политики и санкций.

«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», — заявил Карачонь.

Он добавил, что лидер Венгрии из-за своей позиции якобы все больше погружается в изоляцию.

«Орбан уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были скорее всего уже только в прошлом, исключительно из-за российской агрессии», — отметил мэр Будапешта.

В связи с этим Карачонь делает неутешительный прогноз для Орбана. По его мнению, с учетом сложной экономической ситуации режим венгерского премьера долго не просуществует.

На днях член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что правительство Виктора Орбана вынуждают присоединиться к санкциям против России, так как Венгрия является членом Европейского союза и испытывает постоянное давление.

В свою очередь издание Foreign Policy назвало Орбана «троянским конем» России внутри Евросоюза, доставляющим серьезные неудобства Брюсселю. В частности, премьер Венгрии не согласен с политикой Евросоюза по вопросам иммиграции и меньшинств. Кроме того, в отличие от других государств Венгрия ни разу не критиковала Москву с начала конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава венгерского правительства в речи на съезде республиканцев в США разгромил западные нетрадиционные ценности.

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