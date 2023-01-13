В США хотят привлечь Байдена к ответственности за кражу секретных документов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24

Маккарти призвал Конгресс расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

В США хотят привлечь Байдена к ответственности за кражу секретных документов

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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Тема:
Обыск в доме Дональда Трампа

В офисе американского лидера обнаружили бумаги с данными разведки об Украине, Иране и Великобритании. Трампа за это преследовало ФБР.

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти призвал к расследованию скандала, связанного с обнаружением у президента страны Джо Байдена секретных документов. Соответствующее заявление политик сделал на брифинге с журналистами. Как известно, в офисе американского лидера нашли данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Его предшественник Дональд Трамп после такого прошел через обыски и преследование Федерального бюро расследований (ФБР).

«Я думаю, что Конгресс должен расследовать это», — сказал Маккарти.

Политик также уличил администрацию президента США в двойных стандартах, напомнив про обыски в имении Трампа в августе 2022 года. Тогда новое правительство, ныне действующее, сразу обнародовало все найденные секретные документы. При этом Байден в такой же ситуации остается как будто неприкосновенным. Маккарти настаивает на равной ответственности перед государством всех граждан, в том числе и его главы.

«Конституция должна в равной степени применяться ко всем. Тогда они распространили фотографии этих документов. Где документы Байдена? Где фотографии? Именно это не дает американцам верить своему правительству», — добавил он.

Об обнаружении секретных бумаг в офисе американского главы стало известно 9 января. Речь шла о десяти материалах, хранившихся с остальными документами. Об этом известили национальный архив, вскоре адвокаты Байлена предложили самостоятельно забрать находку, и пока осматривали офис нашли еще партию данных. Сам президент позже заявил, что понятия не имел о произошедшем, сильно удивился находке, не знает, что написано в секретных документах.

Через три дня юристы Байдена нашли еще один пакет секретных бумаг в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. В прессе проходила информация об обыске пляжного дома президента в Рехобот-Бич, но он оказался чист. Факт обнаружения данных в своем имении глава США публично признал, отметив, что они оказались недостаточно хорошо защищены.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден заявил, что Байден присвоил больше секретных документов, чем многие разоблачители, но ему все равно ничто не грозит.

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🧙‍♀ Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

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