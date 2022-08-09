Признавший принципы многополярности Трамп вызвал ужас у демократов

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 2 184

По словам политолога Андрея Бредихина, Белый дом лукавит и имеет скрытые мотивы касательно будущего экс-президента.

Фото, видео: www.globallookpress.com / POOL; 5-tv.ru

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Обыск в доме Дональда Трампа

За масштабной операцией обыска в резиденции экс-президента США Дональда Трампа стоит никто иной, как нынешний президент Джо Байден. Зачем едва переболевшему ковидом Байдену понадобилось «подпортить репутацию» Трампу? Чего он хочет добиться подобными действиями?

На эти вопросы в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru ответил эксперт в политологии Андрей Бредихин. Он объяснил, что Дональд Трамп — главный соперник действующего президента в борьбе за внимание народа.

«Трамп остается главным противником и злом для команды Байдена, который прекрасно понимает, что на следующих выборах его кандидатуру не выставят», — объяснил Бредихин.

Как подчеркнул Бредихин, недавний переход предвыборной стратегии и заявлений Дональда Трампа от эгоистичного продвигания моноцентричности и превосходства США к многополярному миру и важности мировой безопасности вызывает тревогу у всех демократов. 

Однако, по словам политолога, такие «отчаянные меры» только испортят имидж Байдена в глазах граждан Соединенных Штатов.

«Байден, безусловно, подстраховывается, но такие методы не являются демократическими. Они наоборот, направлены на уничтожение плюрализма мнений и не могут восприниматься американцами позитивно. Белый дом лукавит, осознавая, что его приказ имеет весьма нелегитимный характер и будет критично воспринят большинством американцев», — прокомментировал ситуацию Андрей Бредихин.

Также специалист выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем следует ожидать не только новый виток этой истории, но и новые скандалы, неожиданные факты и информационные «вбросы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в личную резиденцию в городе Палм-Бич прибыли более ста сотрудников ФБР и около девяти часов искали определенные документы — и нашли. Неизвестно, что за тайна, столь необходимая Белому дому, хранится в этих бумагах.

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