Сто агентов ФБР обыскивали резиденцию Трампа более девяти часов

Обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа продолжались на протяжении девяти часов, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники.

В обыске в поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич принимали участие почти 100 сотрудников ФБР, которые могли быть заинтересованы в поиске неназванных документов. Их они нашли и изъяли из сейфа политика. В этот момент Трампа на месте не было — только его адвокаты. Сам политик находился в Нью-Йорке.

К слову, об обысках накануне сообщил сам Трамп в социальной сети. Конкретных причин произошедшего он не знает, но связал это с его возможным участием в выборах президента в 2024 году.

«Это нападение со стороны леворадикальных демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты. Особенно на основании недавних опросов», — заявил Трамп.

Действия ФБР уже осудили многие американцы. В их числе оказался и губернатор Флориды Рон Десантис, который назвал произошедшее эскалацией и очередным шагом в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. Он также назвал США «банановой республикой».

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