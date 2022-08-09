Сто агентов ФБР обыскивали резиденцию Трампа более девяти часов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 86

В момент обысков самого экс-президента США в поместье не было. Рядом находились три его адвоката. Губернатор Флориды назвал США «банановой республикой» после обысков.

Сто агентов ФБР обыскивали резиденцию Трампа более девяти часов

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Обыск в доме Дональда Трампа

Обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа продолжались на протяжении девяти часов, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники.

В обыске в поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич принимали участие почти 100 сотрудников ФБР, которые могли быть заинтересованы в поиске неназванных документов. Их они нашли и изъяли из сейфа политика. В этот момент Трампа на месте не было — только его адвокаты. Сам политик находился в Нью-Йорке.

К слову, об обысках накануне сообщил сам Трамп в социальной сети. Конкретных причин произошедшего он не знает, но связал это с его возможным участием в выборах президента в 2024 году.

«Это нападение со стороны леворадикальных демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты. Особенно на основании недавних опросов», — заявил Трамп.

Действия ФБР уже осудили многие американцы. В их числе оказался и губернатор Флориды Рон Десантис, который назвал произошедшее эскалацией и очередным шагом в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. Он также назвал США «банановой республикой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена действующего президента США Джо Байдена оценила его работу на посту.

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