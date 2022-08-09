Продлит муки людей: Песков о создании турецкого военного завода на Украине

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 19

Песков: строительство завода Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Как отметил официальный представитель Кремля, создание объекта не помешает целям спецоперации.

Завод по производству турецких беспилотников на Украине попадет под демилитаризацию. С соответствующим заявлением в ходе регулярного брифинга выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал раннее высказывание украинского посла в Турции о том, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, посол добавил, что компания якобы уже купила и зарегистрировала участок земли под строительство.

«Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации — это нужно понимать — конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — отметил Дмитрий Песков.

Также в ходе брифинга пресс-секретарь прокомментировал заявление Владимира , согласно которому россиян необходимо изолировать от всего мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дельном совете, который дал пресс-секретарь РФ Зеленскому.

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