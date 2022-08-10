Крупный пожар в промзоне Екатеринбурга удалось ликвидировать

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Огонь перекинулся на ангар, в котором находились газовые баллоны. Очевидцы сообщили, что один из них взорвался. Остальные успели вынести.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Крупный пожар произошел минувшей ночью в Екатеринбурге. В одной из промышленных зон города вспыхнули деревянные поддоны на открытой площадке.

Пламя быстро перекинулось на ангар, где рядом находились газовые баллоны. По словам местных жителей, как минимум один из них взорвался. Еще девять вынесли спасатели.

Также, по рассказам очевидцев, зарево пожара было видно издалека. Рядом с ангаром находятся гаражи, и местные водители, как только увидели пламя, побежали спасать свои машины. В итоге никто не пострадал.

В общей сложности площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Само тушение осложнялось низким давлением водопроводной сети, а также быстрым распространением огня, сообщили в МЧС.

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