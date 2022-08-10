«Никому не нужен»: Алана Мамаева высмеяла лишившегося работы экс-мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Алана Мамаева высмеяла лишившегося работы экс-мужа

«Никому не нужен»: Алана Мамаева высмеяла лишившегося работы экс-мужа

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Некогда любящие друг друга люди продолжают публично выяснять отношения и поливать друг друга грязью.

Несмотря на то, что Павел и Алана Мамаевы развелись еще в прошлом году, они до сих пор продолжают выяснять отношения как в суде, так и на публике. Тема — раздел имущества и алименты на общую дочку Алису. Футболист, недовольный суммой на содержание наследницы, добился ее снижения до 1/6 от общего дохода. При этом ему предстояло еще выплатить алименты за прошлый и текущий годы — более четырех миллионов рублей.

Чуть позже Мамаева сообщила — она получила деньги, задолженность погашена. При этом не смогла пройти мимо слов новой супруги футболиста Надежды Санько, которая заявляла — от нашей семьи модель больше ни копейки не получит. Негодование дошло до Мамаевой. Остаться в стороне и промолчать она в очередной раз не смогла.

«Смешно, конечно, когда про человека, который жил игрой, говорят, что „он решил посвятить себя семье и закончил с футболом“, а сказать, что он на хрен уже ни одному клубу не нужен, оно не может», — цитирует презрительное высказывание Мамаевой про экс-мужа StarHit.

Действительно, финансовые дела спортсмена в последние месяцы складываются не лучшим образом. Весной у него закончился контракт с футбольным клубом. Продлевать работодатель не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее предсказала Алисе Аршавиной таролог.

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