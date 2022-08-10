Самолет экстренно приземлился на трассе в Калифорнии, задев грузовик

Легкомоторный самолет приземлился прямо на оживленную трассу в Калифорнии. По словам пилота, он летел на посадку в аэропорту Корона, когда у воздушного судна неожиданно отказал двигатель. Самолету пришлось совершать экстренную посадку в опасных условиях, но летчик справился с задачей.

В момент приземления на оживленной автостраде, лайнер задел проезжающий грузовик, а потом еще некоторое время по инерции скользил по трассе. В результате жесткой посадки, самолет загорелся, но подоспевшие пожарные быстро потушили огонь. На борту в момент приземления находились два человека, никто из них не пострадал.