В ЕС обсуждают запрет выдачи шенгенских виз россиянам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Представитель ФРГ Хебештрайт заявил о планах ЕС обсудить прекращение выдачи виз россиянам

В ЕС обсуждают запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: Cергей Бобылев / ТАСС

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Соответствующий пункт может быть внесен в седьмой пакет антироссийских санкций.

В Евросоюзе обсуждают возможность запрета выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, соответствующий проект предложен рядом стран и находится на повестке. В правительстве ФРГ готовятся провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС, отметил Хебештрайт. Он добавил, что запрет на выдачу виз россиянам играет важную роль в обсуждении седьмого пакета санкций, но единого мнения по нему пока нет ни в ЕС в целом, ни в ФРГ.

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в этом играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции», — сказал Хебештрайт.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдачу виз россиянам, так как «посещение Европы — это не право, а привилегия». Она также выразила недовольство тем, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы россиянам, несмотря на закрытие воздушных пространств.

Днем ранее МИД Финляндии заявил о намерении отказывать в повторной выдаче виз россиянам, которые использовали страну лишь для проезда в ЕС. Ужесточение режима поддерживают жители страны. По данным опроса местного телеканала, прекращение выдачи туристических виз россиянам поддержали 58% респондентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве Латвии временно прекратили принимать заявления на визы для граждан РФ в связи со «сложной международной ситуацией».

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