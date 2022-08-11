Вдова Грачевского напомнила о своем обете безбрачия: «Не нужно приписывать романы»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Вдова Бориса Грачевского напомнила о своем обете безбрачия из-за слухов

Вдова Грачевского напомнила о своем обете безбрачия: «Не нужно приписывать романы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Быт вместе с худруком «Ералаша» был самым счастливым временем в жизни, подчеркнула Екатерина Белоцерковская.

Вдова режиссера Бориса Грачевского напомнила, что больше не собирается заводить отношения с мужчинами. Актриса Екатерина Белоцерковская очень тяжело переживала смерть любимого супруга. После трагичного события прошло уже полтора года, однако 37-летняя артистка до сих пор скорбит по своему избраннику.

В личном блоге звезда сделала отдельную публикацию, которую посветила умершему мужу. Там она рассказала о невыносимой боли из-за утраты, которую невозможно заглушить. Кроме того, артистка намерена всегда хранить свою верность Грачевскому и больше не выходить замуж вопреки слухам.

«Друзья, не нужно приписывать какие-то романы или еще что-то. В моем сердце навсегда живет Боря! Сколько бы человек ни искал своего счастья, он находит его один раз и на всю жизнь. Вот и я его нашла. Пусть поздно, пусть так мало — всего семь лет, но это были самые счастливые годы, и у нас есть лучшее продолжение — Филипп! А ради него я восстану из мертвых!» — объяснила она в личном блоге.

Художественный руководитель «Ералаша» скончался 14 января 2021-го в возрасте 71 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Врачи сделали все возможное в борьбе за его жизнь, однако спасти знаменитого пациента не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни Екатерины Белоцерковской после смерти мужа. По ее словам, дорогостоящая помощь юристов в борьбе за наследство серьезно опустошила кошелек. Теперь артистке нечем платить долги.

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