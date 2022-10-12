Цифровая мумия: Захарова высмеяла Зеленского, из которого Запад сделал «аватара»

Стало известно, как на самом деле президент Украины записывает свои видеообращения — вместо него это делает голограмма.

Президент Украины Владимир Зеленский даже не марионетка в руках коллективного Запада, а всего лишь «аватар». К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Образ Зеленского тщательно продуман и конструируется с помощью многочисленных пиарщиков и специалистов в области высоких технологий, в том числе из Британии», — написала она в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала появившееся в сети видео голографического выступления Зеленского для аудитории «Форума основателей», записанного британскими специалистами по компьютерной графике и созданию человеческих трехмерных моделей

Захарова уточнила, что само обращение было синхронно показано в Лондоне и других городах Европы 16 июня, а в пресс-релизе технологи с гордостью сообщили, что создали «аватар» лидера Незалежной для смартфонов и просмотра его выступления в виртуальной реальности.

«Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться», — отметила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский на самом деле записывает обращения к народу. Выяснилось, что для создания роликов используется лишь голограмма президента Украины, которую можно уменьшать и увеличивать в размерах, а также подставлять под нее любой фон.