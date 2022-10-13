Уже есть акцент: малолетняя дочь Виктории Бони начала учить украинский язык

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 545

Малолетняя дочь Виктории Бони начала учить украинский язык

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / victoriabonya

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По словам знаменитости, желание отпрыска неудивительно, ведь у нее есть украинские корни.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее десятилетняя дочь Анжелина захотела выучить украинский язык. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Знаменитость сообщила, что после возвращения домой с отдыха в горах, она услышала от дочери неожиданный вопрос.

«Первый вопрос, который задала мне Анджелина после возвращения: «Мама, а я буду учить украинский язык?», — рассказала Боня.

Почему именно девочка изъявила такое желание неизвестно. Однако мама поддержала ее инициативу и предложила изучать язык, смотря мультики и фильмы на украинском языке.

Кроме того, телеведущая не удивилась такому вопросу девочки, поскольку у нее есть украинские корни.

Сейчас в Европе возрастает мода на все украинское, в том числе и на язык. Тренд коснулся даже западных школьников. Также к украинцам сейчас относятся уважительно, тогда как к русским разжигается ненависть.

Как ранее писал 5-tv.ru, Виктория Боня отправилась на восхождение горы Мансалу в Гималаях. Анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышков, к каким последствиям могут привести такие восхождения.

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