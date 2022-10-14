Блеснуть номером: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан

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В СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Система быстрых платежей обладает массой удобных опций. Когда же ждать очередных нововведений?

Россияне смогут переводить деньги за границу через систему быстрых платежей. Речь пока идет о нескольких странах СНГ. Как выяснили «Известия», вопрос сейчас прорабатывает Центробанк совместно с крупными финансовыми учреждениями.

В ближайшее время планируют протестировать переводы в Белоруссию. Запустить сервис хотят в конце года. И уже ведутся переговоры о том, чтобы появилась возможность совершать трансграничные переводы в Армению и Казахстан.

По мнению экспертов рынка, на фоне блокировки российских карт VISA и MasterCard такая опция будет очень востребованной.

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