Сегодня города Незалежной неотличимы от населенных пунктов Донбасса, в течение восьми лет подвергавшихся обстрелам ВСУ.

В Незалежной царят разруха и хаос — страна все больше напоминает республики Донбасса, в течение восьми лет подвергавшиеся обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пророчество президента Петра Порошенко сработало в обратную сторону, пишет EADaily со ссылкой на данные, собранные в подконтрольных киевскому режиму регионах украинским Telegram-каналом.

В точности так, как живет сегодня Незалежная, жили Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). При этом Порошенко считал это бедственное положение своим козырем, способом победить в противостоянии. Отмечается, что он, а затем и Владимир Зеленский приходили к власти как лидеры мира, но оба стали лидерами войны.

«У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет поддержка детей и пенсионеров — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну», — сказал в 2015-м Порошенко, и эти слова стали девизом его президентства.

При смене власти в воздухе витала надежда, что Зеленский не повторит ошибок предшественника, но в итоге он только усугубил положение, довел ситуацию до вооруженного конфликта. И если в 2014 году Россия не решилась принять в состав ЛДНР, то в 2022-м уже не боялась этого. Так государство пополнилось новыми регионами — Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

Украинцы, которые прежде делали вид, что в ЛНР и ДНР ничего не происходит, прошли путь от надежды на мирное урегулирование до признания фактов. Очередной президент превратил государство в поле боя, а граждан заставил сидеть по подвалам. Вывернутый наизнанку завет Порошенко.

«На Банковой давно боятся, что в обществе пройдет эмоциональный стресс и они начнут разбираться и задавать вопросы, а самый противоречивый вопрос: почему Зеленский не выполнил Минские соглашения и не уберег людей от войны, а страну от развала и хаоса?» — спрашивают авторы канала.

Запад поддерживает Украину деньгами и оружием. США и их партнеры из НАТО обеспечивают регулярные поставки, Зеленский каждый раз требует больше, называя конкретные суммы и наборы техники, в которых нуждается. За океаном представители элит, власти, простого народа и прессы становятся все раздражительнее. Ранее, писал 5-tv.ru, известный американский телеведущий в эфире унизительно раскритиковал президента Украины за попрошайничество.