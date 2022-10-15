Стремоусов: ВСУ перешли в активную фазу наступления под Херсоном

Вооруженные силы Украины перешли в активную фазу наступления под Херсоном. Об этом сообщил замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Между тем, он добавил, что никакой чрезвычайной ситуации нет и быть не может — уже не раз украинские боевики устраивали подобные провокации, и не раз терпели поражение, теряя военных.

«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача. <…> Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять. Так как Херсонская область — это полноценный субъект РФ», — заметил Стремоусов в эфире выпуска YouTube-шоу на «Соловьев.Live».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах.