Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 172

Как сообщают местные издания, сирены вновь слышны в Киеве, а также в Сумской и Черниговской областях.

Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины

Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova

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Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины, передают местные СМИ и пользователи социальных сетей.

Как сообщают местные издания, сирены уже второй раз за день слышны в Киеве, а также в Сумской и Черниговской областях.

ТАСС отмечает, что несколько минут назад два воздушных взрыва прогремели в Херсонской области — в небе над Новой Каховкой. Сообщается, что в населенном пункте сработала система ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны российских военных.

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