Российские военные сорвали десантную операцию ВСУ у Запорожской АЭС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 533

В Минобороны России рассказали, что украинские националисты также предприняли попытку переправить тактическую группу через реку Оскол, но потерпели неудачу.

Фото, видео: globallookpress.com / Dmitry Grigoriev; Пресс-служба Минобороны РФ

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Российские военные сорвали десантную операцию ВСУ у Запорожской АЭС. Об этом рассказали в Минобороны России, уточнив, что противник понес большие потери.

Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что противник предпринял попытку переправы тактической группы через реку Оскол. Провокация завершилась неудачей.

«В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Киева объявлена воздушная тревога.

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