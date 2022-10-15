Айза купила роскошный дом после жалоб на безденежье: кто помог?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 337

Айза купила роскошный дом после жалоб на безденежье

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / offi_hanna

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Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа одна растит двоих сыновей. Сейчас у нее непростой период. Улучшит ли состояние селебрити смена дислокации?

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Айза несколько месяцев жаловалась на безденежье и внезапно приобрела шикарный особняк. Видео с места, где расположен дом, селебрити поделилась в личном блоге. Его тут же растащили по соцсетям, а те, кто увидел, переезда звезды не оценили: получается, врала про бедность?

«Странная эта штука — жизнь… Квартиру продала — дом купила. Успокойтесь», — объяснилась за «внезапно свалившиеся на голову» миллионы рублей блогерша.

Стоит отметить, что особняк экс-супруги Гуфа выглядит довольно лаконично и даже отдаленно напоминает крепость. Дом невысокий — всего два этажа. Однако по площади довольно объемный. Здесь явно несколько комнат, просторные окна создают уютные светотени. Рядом с постройкой — большая территория для прогулок, аккуратный газон и лес. Звезда и дети покупкой довольны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза попала в большой скандал после женитьбы Гуфа. Селебрити призналась, что много раз оскорбляла новую супругу бывшего возлюбленного и даже позволяла себе откровенную клевету. Айзе пришлось извиняться и клясться в том, что она никогда не позволит себе столь низких поступков.

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