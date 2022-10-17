Стал известен главный неочевидный симптом несахарного диабета

Это редкая патология, которая может ухудшить состояние здоровья.

Диабет может быть несахарным. Именно так и называется еще одна вариация заболевания, которая, как правило, встречается довольно редко. Однако эндокринолог Зухра Павлова заявила, что сейчас количество пациентов увеличивается.

Несахарный диабет, как правило, проявляется после травмы головы, при выявленной опухоли головного мозга или осложнений туберкулеза. Но врач говорит, что с патологией можно и родиться. Главный симптом заболевания уж очень неочевидный.

«Человеку все время хочется пить, причем простую холодную или ледяную воду. Выпивает он ее много, соответственно, учащаются позывы к мочеиспусканию и количество мочи. В сутки ее выделяется от шести от 20 литров», — написала Павлова в своем Telegram-канале.

Для постановки диагноза специалист назначает анализы крови и мочи, ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансную томографию (МРТ). Иногда врачам требуются дополнительно специальные пробы с водой, едой и лекарствами, уточнила эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему при диабете может застаиваться пища в желудке.