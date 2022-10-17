Ведущий «Пока все дома» увел будущую жену из семьи: «Забрал свое»

Одна судьбоносная встреча может разделить жизнь на «до» и «после» — даже брак не становится помехой для настоящей любви.

Телеведущий Тимур Кизяков, известный публике по программе «Пока все дома», буквально разрушил брак своей будущей супруги. На момент знакомства Елена была замужем, однако настойчивого кавалера это не смутило - он стал бороться за любовь.

Первая встреча намеченной пары произошла в «Останкино». В программе «Нам и не снилось» Кизяков рассказал, что тогда увидел потрясающую девушку и сразу влюбился в нее. Его коллеги по цеху язвительно шутили над внезапным чувством артиста, но Тимур был уверен — это судьба. После ведущий снова столкнулся с таинственной дамой, которой оказалась Елена.

Их отношения развивались быстро. По словам Кизякова, он стал ухаживать за красавицей и решил покорить ее сердце. Впрочем, это было несложно — будущая невеста тоже прониклась к галантному ухажеру. Единственным препятствием в продолжении романа было замужество Елены, поэтому девушка приняла решение о расторжении брака.

Пара счастлива в браке уже около 25 лет. Сам Тимур не считает себя разлучником. Он уверен, что просто «забрал свое» и рано или поздно это должно было произойти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменились ведущие культовых российских телешоу спустя долгие годы.