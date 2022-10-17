В США заявили о росте популярности идей Путина на Западе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 211

WP заявила о росте популярности идей Путина среди лидеров и населения западных стран

В США заявили о росте популярности идей Путина на Западе

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Население Европы и США нуждается в сильных лидерах, способных решать проблемы и добиваться цели.

Идеи президента России Владимира Путина становятся все более популярны у лидеров и граждан западных стран. Об этом пишет The Washington Post.

«В конце прошлого месяца он (Путин. — прим. ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательно — в демократиях от Соединенных Штатов, до большей части Европы», — говорится в статье.

Имеется в виду выступление президента РФ в Кремле 30 сентября. Тогда он заявил о начавшемся необратимом сломе западной гегемонии и вступлении мира в период фундаментальных революционных трансформаций. Также он раскритиковал «расширенное определение гендеров» и подчеркнул, что для России понятие «третьего пола» неприемлемо.

Как отмечает издание, тезисы Путина перекликаются «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».

Также в статье приводится мнение профессора Военно-морского колледжа США Николаса Гвоздева о разочаровании всего мира в том, что демократический процесс не приводит к появлению эффективных, харизматичных лидеров. Эксперт подчеркнул, что в одной стране за другой распространяется идея о необходимости сильных лидеров, способных решать проблемы и добиваться цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журнал The National Interest трактовал речь Владимира Путина в Кремле, как посыл Западу, означающий намерение России свергнуть однополярный миропорядок.

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