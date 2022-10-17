«Провокация»: какова истинная причина сомнительных учений НАТО

Военный эксперт Кнутов считает, что России надо продолжать работать на упреждение и настаивать на недопустимости ядерного удара со стороны блока НАТО.

Военные маневры НАТО на северо-западе Европы вызывают подозрения. Сомнительные учения по ядерному сдерживанию под названием «Стойкий полдень» не совсем похожи на традиционные «мероприятия», которые регулярно организуют страны — участницы Североатлантического альянса. На противоречие между словами и делами НАТО в беседе с 5-tv.ru указал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Самое печальное и самое удивительное, что эти учения включают в себя 14 стран. При этом стратегическим ядерным оружием располагает Франция, Великобритания, США. Кроме того, США имеет еще и тактическое ядерное оружие. Что делают остальные страны, привлеченные к этим учениям, непонятно. Это вообще нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», — считает эксперт.

«Это очень подлая история»: эксперт объяснил смысл репетиции ядерной войны в Германии

Получается, что круг военно-политических сил, задействованных в этих учениях, заведомо расширили за счет привлечения персонала неядерных стран. Следующий момент, вызывающий реальные опасения, заключается в нежелании НАТО подтвердить свои слова, что боевое оружие в плановых учениях применяться не будет.

«Организаторы заявили, что пусков реальных ракет не будет, но проверить, есть ли в самолетах реальные ракеты, оснащенные ядерными боевыми частями, практически невозможно. Поэтому угроза использования и превентивного удара с использованием ядерного оружия существует. Именно поэтому в район Кольского полуострова мы перебросили свои бомбардировщики дальней авиации, которые также способны нести крылатые ракеты с ядерными боевыми частями. Для того, чтобы сдержать силы НАТО от возможного неожиданного удара по территории нашей страны», — отметил Кнутов.

Военный эксперт также считает, что подобная позиция может расцениваться как провокация.

«Ее основная цель — оказать давление на нашу страну и показать, что якобы страны НАТО готовы не только к ответному удару, если Россия якобы применит ядерное оружие, но и к превентивному удару. Это самый негативный момент, потому что, на мой взгляд, это раскрутка истерии в отношении того, что Москва готова применить тактическое ядерное оружие по территории Украины. На мой взгляд, это провокация», — пояснил свою точку зрения собеседник 5-tv.ru.

По мнению Юрия Кнутова, подобная «провокация» НАТО представляет определенную угрозу в первую очередь Санкт-Петербургу, Мурманску и Северному флоту России. Реакцию со стороны военного министерства России эксперт считает закономерной и настаивает на продолжении данной стратегии.

«Действия России сейчас: первое — работать на упреждение, что мы и сделали, разместив дальнюю авиацию в районе Кольского полуострова, и второе — в ООН, ШОС, на встрече G20 поднимать этот вопрос: о недопустимости любого ядерного удара со стороны блока НАТО», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты даты проведения учений НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень».