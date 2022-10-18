Звезда «Дома-2» Ефременкова обрадовалась двухчасовому сну детей: «У нас рекорд»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Звезда «Дома-2» Ефременкова назвала рекордом два часа сна новорожденных детей

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva

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Экс-участницу знаменитой телестройки в ближайшие дни выпишут вместе с близнецами. Малыши родились раньше срока.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова, родившая в конце сентября близнецов, поделилась радостной новостью. Малыши, которые появились на свет раньше положенного срока, с каждым днем крепнут и делают первые успехи. Так, новоиспеченная мама научилась баюкать беспокойных детей так, чтобы те поспали хотя бы два часа. 

«Продолжить сон я, конечно же, не отказалась бы. Но сегодня у нас рекорд — малыши дали поспать за ночь больше двух часов, и это просто праздник», — сообщила Ефременкова в социальной сети.

Наладить сон малышей ей помог метод подруги. Та порекомендовала Ефременковой перед сном пеленать младенцев так, чтобы они не махали во сне руками, не пугались и тем самым не просыпались.

«Я проснулась в отличном настроении вторую ночь», — рассказала  бывшая участница «Дома-2».

Из-за положительной динамики в развитии малышей Ефременкову в ближайшие дни уже выпишут из роддома. Встречать наверняка будет ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур. Он часто навещает ее, приносит продукты, одаривает любимую цветами и поцелуями.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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