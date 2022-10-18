«Точно убыток»: российских звезд предупредили о потере новогодних корпоративов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Маркетолог Антонов заявил о потере звездами дохода от новогодних корпоративов

«Точно убыток»: российских звезд предупредили о потере новогодних корпоративов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Зимние концерты и праздники приносили массу впечатлений зрителям и много средств на счета российских знаменитостей. Однако это вскоре может измениться.

Отмена корпоративов и концертов в честь Нового года негативно отразится на кошельках российских знаменитостей. Только с одного подобного мероприятия звезды могли заработать миллионы, которые тратили в течение следующего года. Об этом владелец маркетингового агентства Игорь Антонов сообщил изданию dni.ru.

«Это не назовешь кризисом, но точно убыток», — объяснил он.

Официальный диджей Филиппа Киркорова Катя Гусева добавила, что почти все российские знаменитости потеряли значительную часть гонораров из-за отмены выступлений, в том числе и новогодних. Обычно чем известнее артист, тем раньше его бронировали и больше платили. Однако в этом году ситуация изменилась.

Что стало с расписанием Филиппа Киркорова — остается только гадать. Как отмечает dni.ru, возможно, на выступлениях поп-короля негативно сказался скандал с крестом. Издание пишет, что в новогоднюю ночь певец может и вовсе остаться дома.

В любом случае за судьбу поп-короля можно не переживать. Ранее 5-tv.ru сообщал о паранормальных способностях Филиппа Киркорова.

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