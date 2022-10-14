Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 119

Подрыв сразу нескольких ниток газопроводов произошел 26 сентября. Спасти «СП» и «СП-2» можно, но займет это немало времени.

Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

У России есть достаточно разведывательных данных по диверсии на «Северных потоках». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

ЧП произошло 26 сентября. В результате случилась утечка транспортируемых продуктов. Как отмечала компания-оператор Nord Stream AG, восстановить «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможно, однако неизвестно, как много времени это займет. Эксперты полагают, что сроки зависят от выбранных способов, которыми будут ликвидировать последствия атаки. Между тем, сейчас доступа до места, где произошел подрыв, все еще нет.

«[Разведывательные] данные есть, но конкретизировать не буду», — отметил Нарышкин в беседе с ТАСС, говоря об инициаторах диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Северными потоками».

Тема:
Северный поток
13 окт
Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу
13 окт
Песков: задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток»
12 окт
Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»
12 окт
Путин: РФ не виновата, что европейцам приходится запасаться дровами на зиму
12 окт
Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма
12 окт
Шульгинов об отказе Европы от российских энергоносителей: «Без фантазий»
10 окт
В «Газпроме» рассказали о взрывателе НАТО, найденном под «Северным потоком»
10 окт
Путин: нам известен заказчик подрыва «Северных потоков»
9 окт
Депутат Европарламента Тьери Мариани рассказал, кому мешал «Северный поток»
9 окт
Взрыв на «Северных потоках» связали со смертью бизнесмена Гриземанна
+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика