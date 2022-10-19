Мирошник прокомментировал введение военного положения в ЛНР

Важное значение для новых регионов РФ будет иметь создание координационного совета во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник прокомментировал введение военного положения на территории новых российских регионов.

По его мнению, на практике ситуация в субъектах особо не изменится, так как, к примеру, в той же ЛНР военное положение и так уже введено. Разница лишь в том, что ранее этот режим был установлен местным законодательством, теперь же принят соответствующий закон на российском уровне.

«Возможны некие разночтения, но кардинально это не изменит ситуацию. Сохраняется военное положение и действующие механизмы, которые обеспечивают защиту населения, территории на случай войны», — отметил Мирошник в комментарии 5-tv.ru.

На его взгляд, более важное значение для новых регионов будет иметь создание координационного совета во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, о чем распорядился президент РФ Владимир Путин.

«Вот эта связка между дополнительными полномочиями глав новых территорий, военным положением и координационным советом, который создается на уровне государства, говорит об упрощении, создании эффективной цепочки быстрого принятия решений, необходимых для защиты, обеспечения правильных военных действий. Это возможность обойти ненужные бюрократические сложности», — заявил Мирошник.

Он подчеркнул, что сейчас остро стоит вопрос об обеспечении безопасности людей на территории России, и создание координационного совета как раз дает возможность наиболее эффективного взаимодействия и использования дополнительных полномочий, которые могут на себя взять органы власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе заседания Совбеза объявил о введении военного положения на территории новых российских регионов. Также он поручил создать специальный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.