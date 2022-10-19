Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с Мишустиным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Глава государства объявил военное положение на территории новых российских регионов.

Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с Мишустиным

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

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Тема:
Специальная военная операция России

Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.

«Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», — заявил глава государства на оперативном совещании Совета безопасности РФ.

Также Путин сообщил о введении военного положения на территории новых российских регионов. Соответствующий указ будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Решение о введении военного положения президент пояснил отказом киевского режима от переговоров и продолжающимися обстрелами новых российских территорий с использованием террористических методов.

Путин подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выразили свою принципиальную позицию — быть с Россией, что означает обязательства по их защите с ее стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что означает введение военного положения в регионах РФ.

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