Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с Мишустиным
Глава государства объявил военное положение на территории новых российских регионов.
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.
«Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», — заявил глава государства на оперативном совещании Совета безопасности РФ.
Также Путин сообщил о введении военного положения на территории новых российских регионов. Соответствующий указ будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.
Решение о введении военного положения президент пояснил отказом киевского режима от переговоров и продолжающимися обстрелами новых российских территорий с использованием террористических методов.
Путин подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выразили свою принципиальную позицию — быть с Россией, что означает обязательства по их защите с ее стороны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что означает введение военного положения в регионах РФ.
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