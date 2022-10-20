«Посвятила этому жизнь»: Соседов объяснил, почему Тарасова «убивается» на работе

Знаменитый тренер после экстренной госпитализации продолжила съемки в «Ледниковом периоде».

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов считает, что тренер Татьяна Тарасова вправе сама решать, продолжать ей работать или уйти на заслуженный покой.

Накануне стало известно, что легендарный наставник по фигурному катанию, едва выйдя из больницы после экстренной госпитализации, снова появилась на съемочной площадке шоу «Ледниковый период». И это случается уже не в первый раз. Поклонники Тарасовой переживают, что она может повторить судьбу певца, члена жюри проекта «Голос» Александра Градского, который ездил на съемки прямо из больниц и в итоге буквально «сгорел» на работе.

«Пусть Татьяна Анатольевна решает этот вопрос сама. Никто не имеет права за нее что-то решать. Это человек характера, со стальной волей, стержнем. <…> Может, она хочет умереть на льду, потому что всю жизнь ему посвятила. Она все отдала служению спорту, фигурному катанию, положила на это и личную жизнь, и все абсолютно: все соблазны, желания — все отвергла только ради фигурного катания, посвятив ему всю жизнь без остатка», — заявил Соседов в комментарии 5-tv.ru.

Журналист назвал Тарасову уникальной личностью и величайшим тренером за всю историю мирового фигурного катания. Соседов напомнил, что Тарасова — самый титулованный в мире наставник по количеству воспитанников — чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр.

«Может, она так решила, что „Ледниковый период“ должен быть с нею до конца, лед должен быть с ней, несмотря на ее состояние. Я не могу здесь ничего другого сказать. Пусть она решает, а я думаю, что людям все равно будет приятно ее увидеть в любом состоянии», — подытожил Соседов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Тарасова после госпитализации в начале октября вернулась в шоу «Ледниковый период» и даже успела отчитать съемочную группу и журналистов на площадке.