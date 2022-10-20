Рожденный ползать: в США разбился истребитель F-35

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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение при взлете в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/incident_crimea; 5-tv.ru

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На месте происшествия сейчас работают спасатели.

В США рухнул истребитель пятого поколения. F-35, взлетавший с базы Хилл в штате Юта, разбился в конце взлетной полосы. Известно, что пилот успел катапультироваться и выжил.

После крушения истребитель загорелся. Столб дыма, поднимающийся над взлетной полосой, был виден со всех окрестных районов. На месте происшествия сейчас работают спасатели. Предварительной причиной крушения называют поломку шасси.

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