Следует поберечься: терапевт Дулганова о здоровье Татьяны Тарасовой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 26

Терапевт Дулганова порекомендовала Татьяне Тарасовой воздержаться от стрессов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

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У заслуженного тренера, по словам коллег, нет тяжелых диагнозов, но есть проблемы с давлением.

Тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой следует поберечь свое здоровье. Такое мнение выразила врач-терапевт Надежда Дулганова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Однозначно следует поберечься. Но так как Татьяна Анатольевна является спортсменом и залуженным тренером, ей достаточно сложно не выкладываться в работе. Как врач, я ей рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению синдрома (нарушения функций головного мозга — прим. ред.) и не было главным осложнением синдрома — возникновением инсульта», — сказала Дулганова.

У звезды спорта сильно повысилось давление на съемках очередного сезона «Ледникового периода». Продюсер шоу фигурист Илья Авербух говорил, что у Тарасовой нет тяжелых диагнозов.

Терапевт добавила, что спортсменке необходимо выявить и устранить причины данного синдрома. После этого надо пройти терапию, корректировать артериальное давление, проходить осмотры у узких специалистов. Подойдет лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, рефлексотерапия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Татьяна Тарасова отчитала журналистов.

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