Уполномоченный по правам человека в ЛНР посетила освобожденных из плена

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 68

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Сердюкова рассказала о здоровье военнослужащих

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам чиновника, условия содержания в украинском плену противоречат нормам международного права.

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова посетила военнослужащих Народной милиции региона, освобожденных из украинского плена. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

По ее словам, условия содержания бойцов в плену не соответствуют тем стандартам и нормам, которые установлены международным правом и ратифицированы украинской стороной.

«Применялись пытки, моральное и физическое давление. Уничтожены документы, с которыми они прибывали, в том числе паспорта. Нам предстоит работа по восстановлению всех необходимых документов. Состояние здоровья у многих неудовлетворительное. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — сказала чиновник.

Она добавила, что из-за отсутствия диалога с Украиной власти не всегда могут знать точную информацию о местонахождении военнослужащих в плену.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов в конце февраля. Цель российских военных и союзных сил — снижение боевого потенциала, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходит оборона Херсонской области.

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Уполномоченный по правам человека в ЛНР посетила освобожденных из плена

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