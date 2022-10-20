Ни шагу назад: Стремоусов рассказал об обороне Херсонской области
Стремоусов допустил освобождение новых регионов Украины после окончания боев за Херсон
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
ВСУ не смогли прорвать линию обороны в новом субъекте РФ «ни на сантиметр».
После боев с украинскими националистами в Херсонской области наши военные могут взять под контроль еще несколько городов Украины. Об этом сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — приводит его слова РИА Новости.
Недавно власти области сообщили о проваленной попытке ВСУ захватить регион. Как отметил замглавы администрации, оборонительная линия не сдвинулась «ни на сантиметр».
Ранее российский лидер Владимир Путин издал указ о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По словам президента, такой режим и ранее существовал в этих регионах, теперь требуется провести этот статус под юрисдикцию нашей страны.
Еще 24 февраля президент обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства объяснил, что украинские боевики снова обстреливают жилые кварталы ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путем Киев отверг, поэтому наша страна решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Накануне 5-tv.ru опубликовал комментарий представителя ЛНР Родиона Мирошника о введении военного положения в новых регионах России.
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