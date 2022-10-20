В крови погибшей в ДТП с Анной Большовой было около четырех промилле алкоголя

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Лев Пророков
Лев Пророков Эксклюзив 3 357

Четыре промилле алкоголя равнозначны 450 граммам чистого спирта или одному литру водки, употребленным за короткое время.

В крови погибшей в ДТП с Анной Большовой было около четырех промилле алкоголя

Фото: © РИА Новости / Мария Поспелова

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Актриса театра «Ленком» Анна Большова попала в ДТП в Калужской области. Под колеса ее машины попала местная жительница, которая умерла на месте.

Как сообщил источник 5-tv.ru, специалисты обнаружили в крови погибшей порядка четырех промилле алкоголя. Это равнозначно примерно литру водки, выпитому за короткий промежуток времени, или 400-450 граммам чистого спирта.

Установлено, что сама Анна Большова была трезва, немедленно вызвала на место происшествия полицию и скорую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор «Ленкома» Марк Варшавер поделился подробностями ДТП с актрисой театра.

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В крови погибшей в ДТП с Анной Большовой было около четырех промилле алкоголя

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