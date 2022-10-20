Суд или не суд: что делать, если пропущен срок вступления в наследство

По словам эксперта, есть два варианта развития: внесудебный и судебный.

Согласно российским законам, у преемников есть полгода, чтобы оформить наследство. Но что делать в том случае, если человек не знал о смерти наследодателя или не понимал, на что он имеет право? Об этом рассказал юрист компании «Юстори» Ольга Соболева.

В беседе с «Газетой.ру» она рассказала, что бывают ситуации, когда после смерти родственника наследники полностью уверены, что никаких процессуальных действий ему совершать не надо. Также бывает, что человек не знает о смерти наследодателя.

Она предупредила, что, если наследник не обратился к нотариусу в течение полугода, то имущество покойного может отойти государству. По словам юриста, в таком случае он может получить свою долю только в том случае, если с этим согласны другие наследники.

Если же они не пойдут навстречу, то суда не избежать. Но эксперт порекомендовал удостовериться в том, что есть основания для этого, а затем подготовить заявление с требованием восстановить срок.

По словам специалиста, в этом случае понадобятся свидетельство о смерти наследодателя, перечень его имущества, отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, квитанция об оплате госпошлины. Кроме того, необходимо будет получить решение суда о восстановлении срока для принятия наследства.

Как ранее писал 5-tv.ru, юрист Тахмина Набиева рассказала, как упрощенно зарегистрировать недвижимость.