Все из-за тату? Кожу сына Елены Яковлевой разъедает пузырчатая инфекция

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 461

Сын Яковлевой Денис Шальных признался в кожном заболевании

Все из-за тату? Кожу сына Елены Яковлевой разъедает пузырчатая инфекция

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Шальных признался, что пузыри на его коже появились в результате некой болезни.

Кожу сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных поразила странная инфекция. Покровы на теле разъедает черная краска, но это не единственная его проблема. Издание dni.ru пишет, что с ранних лет мальчика россияне с особым интересом наблюдают за его выходками.

Сын Яковлевой сильно отличается от своей знаменитой мамы не только внешне, но и внутренне. Шальных увлекся татуировками, чем сильно нервировал Яковлеву. Она долго не могла уговорить его свести изображение гроба, которое красовалось прямо на лице. Потом Шальных пристрастился к бодибилдингу и раскачал свое тело.

Растущие на своем расписном теле мускулы Денис Шальных часто показывал подписчикам в своих социальных сетях, и поклонники заметили неладное. На его теле стали появляться странные пузыри и землянистый оттенок. После он признался, что так отразилось на нем некое заболевание, однако название болезни он так и не раскрыл.

К слову о тату. Шальных опубликовал в своей социальной сети новую фотографию. Судя по всему, он решил похвастаться перед подписчиками новой татуировкой — он откинул голову назад и показал черный рисунок. 

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