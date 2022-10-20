Родион Газманов из-за ухода отца из семьи не может жениться: «Мир разваливается»

Сын знаменитого певца долго время надеялся на воссоединение семьи, но это не случилось.

Певец Родион Газманов рассказал, что развод его матери Ирины Газмановой со звездным отцом Олегом Газмановым оставил ему детскую травму. Родион Газманов не смог простить отца, за то, что тот ушел из семьи, и теперь сталкивается со сложностями в личной жизни. Об этом он рассказал журналистке Алене Жигаловой в Youtube-шоу.

Родион появился на свет, когда его отец и мать еще были женаты. Рождение общего сына не спасло отношения, сообщает dni.ru. После развода певец женился во второй раз — его избранницей стала дизайнер Марина Муравьева.

Наследнику Газманова было около 12 лет, когда отец решил покинуть семью. Родион признался, что в нем долго жила надежда, что семья воссоединится.

«Для ребенка развод родителей — это, когда твой мир разваливается», — описал Газманов-младший свое состояние после распада семьи.

Певец отмечает, что детская травма переросла в настоящий страх. Родион боится жениться и строить свою семью. По словам Родиона Газманова, у него есть мечта: чтобы его дети жили в полной семье и никогда не оказались бы на его месте.

«Ты понимаешь, что мир никогда не будет прежним. Он закончился, и ваша семья перестала существовать. И ты не понимаешь как дальше», — поделился переживаниями певец.

Артист хотел бы уберечь своих детей от страха развода родителей. Поэтому, вступая в связь с новой избранницей, он каждый раз сомневается, смогут ли их отношения длиться до тех пор, пока смерть не разлучит их.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов прокомментировал новость о своем попадании под частичную мобилизацию.