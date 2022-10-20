Родион Газманов из-за ухода отца из семьи не может жениться: «Мир разваливается»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55

Певец Родион Газманов рассказал об уходе из семьи своего отца Олега Газманова

Родион Газманов из-за ухода отца из семьи не может жениться: «Мир разваливается»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын знаменитого певца долго время надеялся на воссоединение семьи, но это не случилось.

Певец Родион Газманов рассказал, что развод его матери Ирины Газмановой со звездным отцом Олегом Газмановым оставил ему детскую травму. Родион Газманов не смог простить отца, за то, что тот ушел из семьи, и теперь сталкивается со сложностями в личной жизни. Об этом он рассказал журналистке Алене Жигаловой в Youtube-шоу

Родион появился на свет, когда его отец и мать еще были женаты. Рождение общего сына не спасло отношения, сообщает dni.ru. После развода певец женился во второй раз — его избранницей стала дизайнер Марина Муравьева. 

Наследнику Газманова было около 12 лет, когда отец решил покинуть семью. Родион признался, что в нем долго жила надежда, что семья воссоединится. 

«Для ребенка развод родителей — это, когда твой мир разваливается», — описал Газманов-младший свое состояние после распада семьи.

Певец отмечает, что детская травма переросла в настоящий страх. Родион боится жениться и строить свою семью. По словам Родиона Газманова, у него есть мечта: чтобы его дети жили в полной семье и никогда не оказались бы на его месте.

«Ты понимаешь, что мир никогда не будет прежним. Он закончился, и ваша семья перестала существовать. И ты не понимаешь как дальше», — поделился переживаниями певец.

Артист хотел бы уберечь своих детей от страха развода родителей. Поэтому, вступая в связь с новой избранницей, он каждый раз сомневается, смогут ли их отношения длиться до тех пор, пока смерть не разлучит их.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов прокомментировал новость о своем попадании под частичную мобилизацию.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
61.50
-0.09 60.44
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 октября

Последние новости

22:58
Боевая подготовка и уничтожение ВСУ в зоне спецоперации: лучшее видео за сегодня
22:44
Родион Газманов из-за ухода отца из семьи не может жениться: «Мир разваливается»
22:30
Суд или не суд: что делать, если пропущен срок вступления в наследство
22:16
Сердце остановилось: Екатерина Стриженова оставила прощальное послание
22:02
Налог платежом красен: что важно знать о продаже недвижимости
21:31
«Кураж до небес»: Петросян вспомнил, как забил гол легенде футбола

Сейчас читают

Первая жена сбежала с сыном в Италию, а вторая родила семерых: как живет актер Горобченко
Как не пропустить "тихий" инсульт
Охотники или земледельцы? Самая лучшая диета по группе крови
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика