«Ушел в стройбат»: Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации
Газманов-младший опроверг слухи о своей мобилизации
Фото: ВКонтакте / Родион Газманов
Певец поблагодарил своего знаменитого отца Олега Газманова за то, что тот не стал «отмазывать» его от отправки в зону спецоперации на Украине.
Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации. В соцсети певец прокомментировал сообщение, в котором говорилось, что он якобы прибыл в военкомат Калининграда.
«Для тех, кто меня потерял: я, видимо, ушел в стройбат», — с иронией написал Газманов-младший.
Также он отреагировал на информацию о том, что якобы был мобилизован по личной просьбе отца — Олега Газманова, который категорически отказался «отмазывать» сына.
«Спасибо, папа», — в том же шутливом тоне обратился к отцу артист.
Он добавил, что на самом деле у него сейчас плотный гастрольный график, и в подтверждение опубликовал несколько фотографий из Архангельска. В комментарии Газманов-младший пояснил, что в последние несколько дней у него «бешеный калейдоскоп из городов, людей и площадок».
В сентябре Родион Газманов в соцсетях поддержал россиян, которые отправились в зону спецоперации. Он предположил, что скоро увидится с российскими военными и посоветовал им не читать «паникерские паблики». Также музыкант призвал их думать своей головой и не давать другим людям «сбивать себя с пути».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманову-младшему поступают угрозы за поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине.
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