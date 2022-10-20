«Ушел в стройбат»: Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Газманов-младший опроверг слухи о своей мобилизации

«Ушел в стройбат»: Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации

Фото: ВКонтакте / Родион Газманов

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Тема:
Специальная военная операция России

Певец поблагодарил своего знаменитого отца Олега Газманова за то, что тот не стал «отмазывать» его от отправки в зону спецоперации на Украине.

Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации. В соцсети певец прокомментировал сообщение, в котором говорилось, что он якобы прибыл в военкомат Калининграда.

«Для тех, кто меня потерял: я, видимо, ушел в стройбат», — с иронией написал Газманов-младший.

Также он отреагировал на информацию о том, что якобы был мобилизован по личной просьбе отца — Олега Газманова, который категорически отказался «отмазывать» сына.

«Спасибо, папа», — в том же шутливом тоне обратился к отцу артист.

Он добавил, что на самом деле у него сейчас плотный гастрольный график, и в подтверждение опубликовал несколько фотографий из Архангельска. В комментарии Газманов-младший пояснил, что в последние несколько дней у него «бешеный калейдоскоп из городов, людей и площадок».

В сентябре Родион Газманов в соцсетях поддержал россиян, которые отправились в зону спецоперации. Он предположил, что скоро увидится с российскими военными и посоветовал им не читать «паникерские паблики». Также музыкант призвал их думать своей головой и не давать другим людям «сбивать себя с пути».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманову-младшему поступают угрозы за поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тема:
Специальная военная операция России
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